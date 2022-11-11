Isparta’da Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Isparta Ticaret Borsası’nın öncülüğünde düzenlenen Isparta’nın en önemli fuar organizasyonu olan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı 17. kez kapılarını açtı.

Bu yıl 17’incisi düzenlenen Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gökkubbe Fuar Alanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış konuşmasında Isparta’nın tarımdaki önemine değinen Isparta Valisi Aydın Baruş, “Isparta için tarım çok önemli. Tabii ülkemiz için de önemli, dünya için de önemli. Dünya bugün gıda kriziyle boğuşuyor. İnsanların beslenmesi için tarımsal alanlarda üretimin artması gerekiyor, hayvancılık alanında ürünlerinin artması gerekiyor. Bu anlamda tarıma çok ciddi önem vermemiz lazım. Ülkemizde tabi buna önem veriyor. Isparta tarımında meyvecilik çok önemli elma, kayısı, kiraz bu ürünlerde Türkiye’de ilklerdeyiz. Isparta’nın ilk 10 ayda yaptığı 375 milyon 217 bin dolarlık ihracat içerisinde tarım kökenli ürünlerin ihracatı yaklaşık 134 milyon dolar, bu sevindirici bir olay. Bu çapta yani yüzde 36’ya denk geliyor ki toplam ihracatın içerisinde bu çapta başarı sağlayabilen il sayısı çok sınırlıdır Türkiye’de. Bu Isparta’nın tarım şehri olduğunu gösteriyor. Bu çapta başarı sağlayabilen insan sayısı çok sınırlıdır. Onun için tarıma vereceğimiz her türlü önem insanımıza verilecek önemdir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından “Çiçekten Hasada Elma” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Vali Baruş fuardaki stantları gezerek firma yetkililerinden bilgiler aldı. Tarım İl Müdürlüğü standında sergilenen ürünleri de inceleyen Vali Baruş, Aksu yayla çileğini basın mensuplarına ikram etti. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 13 Kasım’a kadar Gökkubbe Fuar Alanı’nda açık kalacak.