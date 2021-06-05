Isparta’da Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle üç mahallede yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gençlik Merkezlerinin hafriyatları alınırken, geçen hafta temeli atılan Vatan Mahallesi Gençlik Merkezinin ardından bugün de Fatih Mahallesine yapılacak olan Gençlik Merkezinin temel beton dökümü yapıldı.

Şehri sporcu yetiştirme merkezi yapma yolunda verdiği sözü adım adım yerine getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin dinlenebilmeleri, sosyal aktivitelerini yapabilmeleri ve derslerine çalışabilmeleri için gençlik merkezi projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Vatan Mahallesi Gençlik Merkezinin temel betonu geçen hafta yapılırken, son olarak da Fatih Mahallesi Gençlik Merkezinin temeli atıldı.

“İçerisinde 5 adet derslik, konferans salonu, idari bölümler bulunuyor”

Çalışmaların Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen gençlere büyük önem veriyor. Gençlerimizin faydalanacağı Fatih Mahallesi Gençlik Merkezinin temelini attık. Isparta’mıza üç adet gençlik merkezi yapılıyor. Fatih Mahallemiz gençlerimizin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bu gençlik merkezimizde 5 adet derslik, konferans salonu, idari bölümler bulunuyor. Gençlik merkezimizin hemen yan tarafına da semt spor sahası yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda da Fatih Mahallemize yine Sporcu Yetiştirme Merkezi yapıyoruz. Bu merkezinde temelini en yakın zamanda atarak gençlerimize yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz. Isparta’mıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sporcu Yetiştirme Merkezimizin de temeli atılacak”

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e mahalle sakinleri ve Isparta halkı adına teşekkür eden Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar da, “Bugün mahalle olarak mutlu bir gün yaşıyoruz. Mahallemize yapılacak olan Gençlik Merkezinin temeli atıldı. Semt spor sahamızın yapımı da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sporcu Yetiştirme Merkezimizin de temeli atılacak. Mahallemiz çok güzel yatırımlara kavuşuyor” dedi.