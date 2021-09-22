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Isparta’da ekinezya tarlası görsel şölene hazırlanıyor

ISPARTA (İHA) –Isparta’da Eğirdir Gölü manzaralı tarlada 5 bin metrekarelik alana dikilen ekinezyalar kırsal turizm için görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.

ISPARTA 22.09.2021, 10:36
Isparta’da ekinezya tarlası görsel şölene hazırlanıyor

ISPARTA (İHA) –Isparta’da Eğirdir Gölü manzaralı tarlada 5 bin metrekarelik alana dikilen ekinezyalar kırsal turizm için görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.

Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde ‘Doğadan gelen şifa ekinezya ‘projesi kapsamında yüzde 25’i çiftçi yüzde 75’i devlet destekli oluşturulan ve 13 Haziran’da Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun katılımıyla toprakla buluşturulan ekinezyalar çiçek açtı.

Üretici Mahmut Sağlam “Köylerindeki turizm faaliyetlerine katkı sunabilmek adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, Alternatif tarım ürünü olan ekinezyalar çiçeklenme aşamasında olup 10 güne kadar tam çiçeklenme gerçekleşecek ve hasat yapacağız. Tüm ziyaretçilerimizi Eğirdir Gölü manzaralı Sorkuncak köyümüze ekinezyaları görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibinden oluşan heyet, ekinezya tarlasını ziyaret ederek, üretici Mahmut Sağlam’a hasat sırasında yapılacak teknikler hakkında bilgiler verdiler.

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