Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Isparta’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

MASKE DAĞITIMI

Isparta’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

MASKE DAĞITIMI

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:19
0 Okunma
Isparta’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Sağlık Bakanlığının eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı Isparta’da da uygulanmaya başladı. Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, vatandaşlara telefonlarına gelen kod üzerinden 10 gün için 5 adet ücretsiz maske verdiklerini söyledi.

Maske satışının yasaklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılmaya başlanmıştı. İlk olarak büyükşehirlerde başlayan uygulama, daha sonra Anadolu kentlerine yayıldı. Isparta’daki eczanelere maskeler cumartesi günü itibarıyla ulaştı ve vatandaşlara dağıtımı bugün başladı. Maskeler, Sağlık Bakanlığının vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği kod üzerinden veriliyor.

“10 gün için 5 adet maske veriliyor”

Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, kent merkezi ve ilçelerdeki tüm eczanelere eşit miktarda maske dağıtımı yaptıklarını belirterek, vatandaşların Sağlık Bakanlığının telefonlarına göndereceği kod ile ücretsiz maskelerini eczanelerden alabileceklerini söyledi. Kurtbolat, “Daha önce büyükşehirlerdeki eczanelerde başlamış olan ücretsiz maske temini Ispartamızda da uygulanmaya başladı. 20-65 yaş grubu arasındaki vatandaşlarımız e-Devlet’teki kayıtlı güncel telefon numaraları üzerine Sağlık Bakanlığının maske alımı için gönderdiği kodla eczanelere müracaat ediyorlar. Vatandaşlarımız kodları eczaneye ibraz ettiklerinde 10 gün için 5 adet maskeyi ücretsiz olarak temin edebiliyorlar” dedi.

“Cep telefonlarına kod gelmeden müracaat etmesinler”

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların reçete yazdırmadan 3 aylık ilaçlarını direkt olarak eczanelerden alabildiklerini hatırlatan Kurtbolat, “Bulaş riskini arttırmamak adına hastalarımızdan eczanelerimize cep telefonlarına ücretsiz maske kodu gelmeden müracaat etmemelerini rica ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Isparta'da Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Isparta'da Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim