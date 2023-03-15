Isparta’da depremzede öğrenciler kum boyama etkinliği yaptı

Isparta’da KYK yurtlarında konaklayan 5 yaş grubu depremzede öğrenciler kendileri için gerçekleştirilen kum boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Isparta’ya gelen 2 bin 300 depremzede öğrenci için yapılan etkinlik çalışmaları sürüyor. KYK yurtlarında konaklayan 5 yaş grubu anasınıfı öğrencileri, kendileri için gerçekleştirilen kum boyama etkinliğinde keyifli vakit geçirdi. Öğrencilerin etkinliğine katılarak onlarla boyama yapan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur KYK yurtlarında depremzede öğrenciler için açılmış olan yedi sınıf olduğunu belirterek “ Öğrencilerimiz burada sabahçı ve öğlenci olarak eğitimlerine devam ediyorlar. Bugün anasınıfımızın öncülüğünde açılmış olan kum boyama etkinliği için buradayız. Hem çocuklarımızın zeka gelişimleri hem de el kaslarının gelişimi noktasında katkı sağladığını düşündüğümüz bir etkinlikte onlarla beraberiz sohbet etme imkanı buluyoruz onlarla” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle deprem bölgesinden gelen çocukların ilk olarak bir takım ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Baydur, "Rehberlik servislerimizle birlikte çocuklarımızın psikososyal gelişimlerine yönelik etkinliklerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.