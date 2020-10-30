Isparta’da Cumhuriyet TIR’ı ve mehteran gösterisi renkli anlar yaşattı

Isparta’da Cumhuriyetin 97. kuruluş yıldönümü, yoğun yağışa rağmen coşkuyla kutlandı. Isparta Belediyesi’nin Türk Bayrakları ve balonlarla süslediği Cumhuriyet Bayramı TIR’ı şehirde tur attı. Mehteran gösterisi düzenlendi.

Isparta’da, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları büyük coşku ile gerçekleştirildi. Gündüz düzenlenen programların ardından akşamda Isparta Belediyesi tarafından sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak bir dizi etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında ilk olarak akşam saat 20.00’da belediye önünden hazırlanan Cumhuriyet Bayramı TIR’ı ile şehir turu yapıldı. İtfaiye aracının da bulunduğu konvoya vatandaşlar da büyük ilgi gösterirken, bazı araç sürücüleri de konvoya eşlik etti. Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen TIR şehir turu attı. Vatandaşlarda evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik etti.

Şehir turunun ardından ‘Arabanı Çek İzle’ Sinema Günleri etkinliklerinin yapıldığı alana gelen TIR, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Sinema Günleri kapsamında alanı dolduran vatandaşlara ayrıca Isparta Belediyesi Mehteran Ekibi tarafından gösterisi sunuldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen alanda bulunan çocuklarla tek tek ilgilendi. Vatandaşlar ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Sinema öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte coşkuyla okundu. Vatandaşların ve çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başdeğirmen çifti, ardından filmi izlemek için araçlarına geçti.

Sinema izlemek için rezervasyon yaptıran ancak araçları bulunmayan vatandaşlar için de belediye tarafından hizmet araçları tahsis edildi.

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün ülkeleri için verdikleri kahramanlık mücadelesini konu alan Türk İşi Dondurma filmi öncesinde vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak, selektör yaparak ve dörtlüleri yakarak Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıldönümünü kutladı.

Pazaryerine kurulan dev ekranda yaklaşık 200 aracın alındığı arabada sinema keyfinde vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle araçlarından dinledi, filmi izleyen vatandaşlar duygulandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla böylesine güzel bir etkinlik düzenlemesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar teşekkür etti.

Vatandaşlar, düzenlenen etkinliği çok güzel bulduklarını dile getirerek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramına anlamlı bir etkinlik oldu. Memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. Gerek Isparta içindeki vatandaşlarımız gerekse dışarıdan gelenler için de güzel bir etkinlik. Çok başarılı bulduk” görüşlerinde bulundular.