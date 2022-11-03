Isparta’da çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı

Isparta’da kurum ziyaretleri yapan Vali Aydın Baruş İl Müftüsü Bayram Şahin’i ziyareti sırasında kurum içinde deprem alarmı verildi. Alarmın verilmesi ile birlikte odada bulunan Vali Baruş, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek ve İl Müftüsü Bayram Şahin, deprem sırasında can kurtaran “Çök, Kapan, Tutun” tekniği uygulayarak masa ve koltukların arasında kendilerini korumaya aldılar. İl Müftülüğünde görevli personel de çalıştıkları bürolarda “Çök, Kapan, Tutun” tekniği uygulayarak sarsıntının geçmesini bekledi. Tehlike geçti alarmının ardından binada bulunan herkes hızlı bir şekilde dışarı çıkarak toplanma alanına geçti. 81 ilde eş zamanlı olarak İl Müftülükleri ve bağlı kurumlarında yapılması istenen deprem tatbikatı Isparta’da başarıyla sonlanırken, personel soğukkanlılıkla “Çök, Kapan, Tutun” tekniği uyguladı ve binayı 1 dakika 10 saniyede tahliye etti.

Toplanma alanında, tatbikata katılanlara teşekkür eden Vali Baruş burada yaptığı açıklamada “Bugün Türkiye genelinde 81 ilde İl Müftülüklerimiz ve bağlı kurumlarında deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Bir deprem esnasında nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda personelimiz zaten önceden bilgilendirilmiştir. Buna uygun olarak ilk ikazla birlikte deprem sırasında herkes bulunduğu yerde Çök, Kapan, Tutun hareketiyle can güvenliğini koruması sağlandı. Arkasından gelen ikinci ikazla da herkesin binayı tahliye edilmesi istendi ve bu da başarıyla gerçekleşti. 1 dakika 10 saniyelik gibi kısa bir sürede bütün Müftülük personelimiz toplanma alanında toplandı. Bu şekilde herhangi bir deprem anında yapacağımız uygulamayı hayata geçirmiş olduk. AFAD Başkanlığımız, deprem anında can kaybını ve yaralanmaları en aza indirmek, kısa bir sürede bütün vatandaşlarımızın canını emniyet altına almak için benzer bir tatbikatı 12 Kasım’da Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Bu tür tatbikatlar da bu konuda farkındalık oluşturma anlamında büyük önem taşıyor. Bütün vatandaşlarımızı da 12 Kasım yapılacak tatbikata davet ediyorum” dedi.