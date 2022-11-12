Isparta’da "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirildi

1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde tüm Türkiye’de aynı anda olan “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı Isparta’da da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde saatler 18.57’yi gösterdiğinde ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadesi kullanılarak tatbikat başladı. Bu esnada cep telefonlarına da “Hayati Uyarı Bildirimi” başlığıyla “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldığı mesajları gönderildi. Bildirimlerle birlikte alış veriş merkezindeki lokantada oturan Vali Baruş ve beraberindekiler “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uyguladı.

Yaklaşık bir dakika süren tatbikatın ardından tatbikatla ilgili konuşan Vali Baruş, “Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu en önemli afet risklerinden birisi de deprem. Türkiye ana fay hatları üzerinde bulunan ve sık sık büyüklüğü yüksek derecede olan depremlerin meydana geldiği bir ülke. Isparta’mız da bu deprem bölgesi üzerinde bulunuyor. Bu açıdan depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Buna dikkat çekmek amacıyla depreme hazırlık çalışmalarının tüm halkımızda farkındalık oluşturmak amacıyla AFAD başkanlığı tarafından bu akşam gerçekleştirilen tatbikat bu riske dikkat çekiyor. Türkiye tarih boyunca büyük depremler yaşamış bir ülke. 1999’dan sonra Bingöl depremi, 2011 yılında Van depremi, 2020 yılında Elazığ depremi ve yine 2020 yılında İzmir Seferihisar depremlerine şahit. Bu depremlerde yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. İşte bu yaşadığımız depremler hepimiz için ders çıkarmamız için üzücü olaylar. Ders çıkarmazsak bu üzücü olayları tekrar tekrar yaşamak zorunda kalırız onun için depreme hazırlıklı olmak zorundayız. İşte bu akşam yaptığımız Çök-Kapan-Tutun uygulaması hayatta kalabilmenin parolası. Bu sayede etrafımızda bulunan veya binadan kaynaklanan deprem sırasında meydana gelebilecek eşya oynamalarına veya binadan dökülebilecek malzemelere karşı öncelikle kendimizi sağlama alıyoruz, başımızı sağlama alıyoruz ve bu sayede hayatta kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Isparta’da bir alış veriş merkezinde gerçekleştirilen tatbikata Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AFAD yetkilileri, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.