banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor
Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor
First Lady ağzını bozmuş! Jill Biden'dan Kamala Harris'e küfür: S...sin gitsin
First Lady ağzını bozmuş! Jill Biden'dan Kamala Harris'e küfür: S...sin gitsin
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Isparta’da ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekipleri, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömeni satmak isteyen 2 şüpheliyi yakaladı.

ISPARTA 20.05.2021, 14:00
Isparta’da ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekipleri, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömeni satmak isteyen 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya’da ikamet eden N.Y. (52) ve E.Y. (43) isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri Isparta ve ilçelerinde satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. 18 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Yalvaç ilçesi Çetince köyü mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömen ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu