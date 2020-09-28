banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
HDP'liler adliyeye getirildi
HDP'liler adliyeye getirildi
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı

Isparta’da ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti

AHMET YAŞAR

ISPARTA 28.09.2020, 12:07
2
Isparta’da ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti

Isparta’da çıktığı ceviz ağacından düşen 48 yaşındaki imam Ahmet Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Isparta’da bir camide imamlık yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar, dün öğlen saatlerinde ceviz silkmek için bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçta ceviz silkelerken dengesini kaybeden Yaşar, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudundaki kırıklar için ameliyat edilen Ahmet Yaşar, daha sonra yoğun bakım servisine alındı. Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0