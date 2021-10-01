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Isparta’da çaldığı motosikletle Dinar ilçesinde yakalandı

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Baladız Köyü’nde motosiklet hırsızı Dinar ilçesinde çaldığı motosiklet ile yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ISPARTA 01.10.2021, 16:42
Isparta’da çaldığı motosikletle Dinar ilçesinde yakalandı

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Baladız Köyü’nde motosiklet hırsızı Dinar ilçesinde çaldığı motosiklet ile yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Baladız köyünden çalınan motosiklet Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulundu. Jandarma ekipleri Gönen ilçesine bağlı Baladız Köyü’ndeki S.C isimli şahıs motosikletinin çalınması üzerine harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi tarafından titiz bir çalışma yapılarak, motosiklet hırsızının saklandığı adres tespit edildi. Şüpheli çaldığı motosiklet ile ekiplerce yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın emniyet ve asayişini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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