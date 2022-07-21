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Isparta’da bakır kablo hırsızları tutuklandı

Isparta’da bir kişiye ait tarladaki trafodan bakır kablo çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA 21.07.2022, 10:50
Isparta’da bakır kablo hırsızları tutuklandı

Isparta’da bir kişiye ait tarladaki trafodan bakır kablo çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta merkezine bağlı Bozanönü köyünde 10 Temmuz’da M.Ö. isimli şahsa ait tarladan sulama amaçlı kullanılan trafo içerisinden bakır kablolar çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.S. ve M.G. isimli şüpheliler, Isparta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar neticesinde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

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