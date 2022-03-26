Isparta’da bahar havası

Isparta’da uzun zamandır etkili olan soğuk havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla Ispartalılar dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar Valilik önünde bulunan Motosikletli Polis Timlerine de yoğun ilgi gösterdi.

Isparta’da uzun zamandır etkili olan soğuk havanın bugün yerini güneşli ve ılık havaya bırakmasıyla Ispartalı vatandaşlar parklarda ve dışarıda güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaş yürüyüş yaptı kimi vatandaş ise çocuklarıyla parka gitti. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri havaların ısınmasıyla halkın yoğun bulunduğu alanlarda Isparta emniyetinin yeni güvenlik görev modeli kapsamında devriye grevlerine başladı. Isparta genelinde önümüzdeki günlerden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.