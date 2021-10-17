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Isparta’da Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası yarışları tamamlandı

Türkiye Binicilik Federasyonu organizasyonunda Isparta’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası yarışları tamamlandı. Bozanönü köyünde Isparta Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlen şampiyonaya katılan Vali Ömer Seymenoğlu yarışları ve kulüp sporcularının gösterilerini izledi.

ISPARTA 17.10.2021, 21:49
Isparta’da Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası yarışları tamamlandı

Türkiye Binicilik Federasyonu organizasyonunda Isparta’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası yarışları tamamlandı. Bozanönü köyünde Isparta Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlen şampiyonaya katılan Vali Ömer Seymenoğlu yarışları ve kulüp sporcularının gösterilerini izledi.

2 gün süren şampiyonada 20, 40, 60, 80 ve 105 km atlı dayanıklılık yarışmaları düzenlendi. Yarışlarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Vali Seymenoğlu şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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