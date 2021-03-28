Isparta’da asansör kazası: 2 yaralı

Isparta’da bir işyerinde yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılardan birinin ilk müdahalesini düştüğü yerde yaptı.

Olay saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerinde gül ürünleri satışı yapan bir mağazada meydana geldi. İbrahim K. ve Fatih Ö., isimli şahıslar yük çıkarmak için mağazadaki asansörü kullanmak istedi. Bu sırada asansör yere çakılırken, içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İbrahim K., düştüğü yerden hemen çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Ö’ye ise ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerde yapıldı. Fatih Ö., itfaiyenin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda düştüğü yerden çıkarılarak, sedye ile ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.