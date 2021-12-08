Isparta’da aranan 12 kişi yakalandı

Isparta’da motosikletli polis timleri tarafından farklı yer ve zamanlarda yapılan uygulamalarda çok sayıda silah, tüfek, bıçak ve uyuşturucu ele geçirilirken bin 217 şahsın GBT sorgusu yapıldı, buna bağlı olarak 12 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından bin 217 şahsın GBT kontrolü yapıldı ve çok sayıda araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde denetlenen araç ve şahıslardan 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kısa namlulu el yapımı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek ve bu tüfeğe ait 18 adet dolu fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet 9 milimetre fişek, 5 adet muşta, A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ve ayrı ayrı suçlarda kullanıldığı tespit edilen kesici aletler ele geçirildi.