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Isparta’da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı
Isparta’da itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve bir pasajda asansör boşluğuna düşen kedileri kurtardı.
ISPARTA 09.06.2021, 13:28
Isparta’da itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve bir pasajda asansör boşluğuna düşen kedileri kurtardı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir pasajın yaklaşık 6 metre derinliği olan asansör boşluğundan kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla asansör boşluğuna inerek, düşen kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
İtfaiye görevlisinin omzunda indiÖte yandan, Doğancı Mahallesi’nde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıktı. İtfaiye görevlisi kediyi bulunduğu yerden alarak omzunda aşağıya indirdi. Ağaçtan kurtulan kedi, itfaiye görevlisinin omzundan atlayarak, ortadan kayboldu.