Isparta’da 74 çift nikah için müftülüğü tercih etti

Müftülere nikah kıyılma yetkisi verilmesinin ardından Isparta’da 74 çift müftülükte birbirlerine ‘evet’ dedi. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, normalleşme takvimi kapsamında düğünlerin serbest olmasıyla çiftlerin yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi.

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Isparta’da ilk nikah 19 Şubat 2018 yılında kıyılmıştı, aradan geçen 44 aylık süre zarfında Isparta müftülüğünde toplam 74 resmi nikah kıyıldı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığının ilgili yazısı üzerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre Bakanlar Kurulunca 28 Kasım’da yürürlüğe konulması kararlaştırılan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş Isparta’da toplam 74 nikah kıyıldığını belirtti. Taş “ Isparta ilimizde ilk nikahımızı 19 Şubat 2018 yılında kıymış olduk, ve o günden bugüne kadar il müftülüğümüzce toplam 74 kardeşimizin nikahını kıydık. 2021 yılında bugün itibariyle toplam 19 tane nikah kıyılmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden sonra yoğunluk oluştu”

Pandemiden sonra nikahların düğünlerin serbest olmasından kaynaklı yoğunluk yaşandığını belirten Halil Taş, “Pandemi döneminde biraz sıkıntılarımız vardı vatandaşlarımız gelmiyorlardı, nikah ve düğünlerin serbest olmasından itibaren bir yoğunluk yaşadık. Günde 1-2 nikah kıymaya başladık ve şu anda vatandaşlarımızın müftülüklerimizi tercih etme sebeplerine baktığımız zaman hem resmi, hem dini nikahlarını yapmış oluyoruz” dedi.