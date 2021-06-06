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Isparta’da 45 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Isparta’da yakınlarının ulaşamadığı 45 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

ISPARTA 06.06.2021, 13:40
Isparta’da 45 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Isparta’da yakınlarının ulaşamadığı 45 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay saat 10.15 sıralarında Gülistan Mahallesi’nde site içerisindeki 12 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Adem Yörük’ten(45) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan Adem Yörük’ün öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek detaylı inceleme yaptı.

Yörük’ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yörük’ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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