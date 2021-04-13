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Isparta’da 44 kişi yurtta izole ediliyor

Isparta’da Covid-19 vakaları artış göstermeye devam ederken, 44 kişi KYK yurdunda izolasyon altında tutuluyor.

ISPARTA 13.04.2021, 15:02
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Isparta’da 44 kişi yurtta izole ediliyor

Isparta’da Covid-19 vakaları artış göstermeye devam ederken, 44 kişi KYK yurdunda izolasyon altında tutuluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre kırmızı kategori ile yüksek riskli iller arasında yer alan Isparta’da Covid-19 vaka artışları devam ediyor. Kentte PCR testi pozitif çıkan kişilerin çoğu hastalığı ayakta ve evlerinde izole edilerek atlatıyor, bazıları ise yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda Isparta’da 42’si Güney Afrika ve Brezilya mutasyonu şüphesi olmak üzere 44 Covid-19 hastası, KYK Murat Hüdavendigar Yurdunda izole ediliyor.
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