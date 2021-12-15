banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!

Isparta’da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında Isparta’da tespit edilen kütüphanesiz okullara yeni ve modern kütüphaneler açılıyor. Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, kent genelinde kütüphanesiz 203 okulun tespit edildiğini belirterek, 40 günde 100 okulda kütüphane oluşturulduğunu söyledi.

ISPARTA 15.12.2021, 08:59
Isparta’da 40 günde 100 okula kütüphane yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında Isparta’da tespit edilen kütüphanesiz okullara yeni ve modern kütüphaneler açılıyor. Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, kent genelinde kütüphanesiz 203 okulun tespit edildiğini belirterek, 40 günde 100 okulda kütüphane oluşturulduğunu söyledi.

Isparta’da kütüphanesi olmayan okullar belirlenerek. tespit edilen 203 kütüphanesiz okulun 100’ü yeni ve modern kütüphaneye kavuştu. Isparta Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, Güzel Sanatlar Lisesi’nde oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Kütüphanede kitap okuyan gençlerle de sohbet eden İl Müdürü Baydur, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak kampanyası hakkında bilgi verdi. 100 okulda kütüphanelerin oluşturulduğunu belirten İl Müdürü Baydur, “Isparta’mızda yaptığımız çalışmalar sonucunda 203 okulumuzun kütüphanesi olmadığını tespit ettik. 40 günlük çalışmamız sonrasında 100 okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk ve çocuklarımız kitaplarla buluştu. Bu 40 günlük çalışma sürecinde hem ilçelerimiz hem okul müdürlerimiz çok emek harcadılar hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Yılsonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak

Geriye kalan 103 okulun da kütüphanelerinin yılsonuna kadar kurulacağını söyleyen Baydur, “Hedefimiz önümüzdeki 15 gün içerisinde yani yılsonuna kadar kütüphanesi olmayan okullarımızın kütüphanesine kavuşması. Bugünde açmış olduğumuz bu kütüphanemiz Güzel sanatlar lisemizin kendi imkanlarıyla hazırladığı güzel bir çalışma oldu. Kendi okullarıyla yetinmeyip diğer açtığımız kütüphanelerinde tasarlanmasında emek harcıyorlar“ ifadelerini kullandı.

Fırsat eşitliğini yakalamak

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, kampanyanın ana hedefi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu belirterek “ Buradaki en temel noktamız eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlanması. Isparta merkezdeki öğrencimiz hangi imkana sahipse sütçüler köyümüzdeki öğrencimizde aynı imkana sahip olsun istiyoruz. Bir diğer husus ise öğrencileri sadece kütüphane ve kitap ile buluşturmak değil onları iyi okur haline getirmek amacındayız.

25 bin kitap bağışı yapıldı

Hem Isparta Belediyesi’nin hem den sivil toplum kuruluşlarının kütüphane ve kitap bağışlarıyla kampanyaya destek verdiklerini belirten İl Müdürü Baydur, "Bu sayede 25 bin kitap bağışı yapıldı" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8