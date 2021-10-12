Isparta’da 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Isparta’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6 Ekim tarihinde Anadolu Mahallesi’ne düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada; bin 632 kullanımlık kağıda emdirilmiş narkotik madde, 28,6 gram narkotik madde, 5.1 gram uyarıcı narkotik madde, 21 adet sentetik ecza, 9.2 gram kenevir tohumu, uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.