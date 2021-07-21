Isparta’da 36 sahipli köpek kimliklendirildi

Isparta’da 36 sahipli köpeğe mikroçip uygulanarak, kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca köpekler için ev hayvanı pasaportu düzenlendi.

‘Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına’ dair yönetmelik kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren sahipli köpeklerin tanımlanması ve kimliklendirilmesi işlemleri başlatıldı. Sahipli kediler ve gelincikler için bu süreç 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. Kimliklendirilen hayvanlar Ev Hayvanları Kayıt Sistemine (PETVET) kayıt ediliyor.Uygulama ile kaybolma, sokağa terk etme gibi durumlarda sahiplerinin sistemden tespitinin kolaylaşması ve masum canların kaderine terk edilmemesi amaçlanıyor.

36 sahipli köpeğe ev hayvanı pasaportu

Isparta’da köpeklerin kimliklendirilmesi işlemleri İl Tarım Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Isparta Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliğinde düzenlenen programda 36 sahipli köpeğin kimliklendirme işlemi yapıldı. Köpeklere mikroçip uygulanırken, kuduz aşılama işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca bu köpekler için ev hayvanı pasaportu düzenlendi.

Uygulamanın kentte devam edeceği belirtildi.