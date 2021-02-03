Isparta’da 350 öğrenci ücretsiz kayak öğreniyor

Isparta’da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Davraz Kayak Merkezi’nde 7-14 yaş grubundaki 350 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor. Haftada 3 gün gerçekleştirilen eğitimler oldukça eğlenceli geçiyor.

Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde kar yağışının geç gelmesi nedeniyle sezon geçtiğimiz hafta açıldı. Bu kapsamda kayak ve snowboard tutkunları Davraz’da yerini almaya başladı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bünyesindeki kayak antrenörleri ile 7-14 yaş grubuna ücretiz kayak eğitimi veriyor. “Kayak Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında gerçekleştirilen kurs 1 Şubat tarihinde başladı. 350 öğrencinin katıldığı eğitimler 2 grup halinde gerçekleştiriliyor. Birinci grup eğitimler pazartesi ve çarşamba, ikinci grup eğitimler ise salı ve perşembe düzenleniyor.

Eğitimler haftanın iki günü sabah ve öğle grupları halinde olmak üzere 4 seansta tamamlanıyor.

Ulaşım ve kayak malzemeleri ücretsiz karşılanıyor

Kayak eğitimine katılacak öğrenciler İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında toplanarak, ücretsiz olarak otobüslerle Davraz Kayak Merkezi’ne götürülüyor. Kayak odasında ekipmanlarını alan öğrencilere antrenörler nasıl kayak yapabileceklerini anlatıyor. Antrenörlerini dinleyen öğrenciler tek tek uygulama yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, yoğun talepten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Gevrek, tüm başvuru yapan öğrencilerin taleplerinin karşılandığını belirterek, 350 kişilik grubun tamamlanmasının ardından yeni gruplarla eğitimlere devam edeceklerini bildirdi.