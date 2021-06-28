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Isparta’da 318 bin 606 doz aşı uygulandı

Isparta’da aşı seferberliği kapsamında bugüne kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere toplam 318 bin 606 doz aşı uygulandı

ISPARTA 28.06.2021, 13:55
Isparta’da 318 bin 606 doz aşı uygulandı

Isparta’da aşı seferberliği kapsamında bugüne kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere toplam 318 bin 606 doz aşı uygulandı

Covid-19 salgını ile mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra aşılama da büyük önem taşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşılama çalışması sürüyor. Isparta’da da hastaneler ve aile sağlığı merkezleri dışında farklı yerlerde kurulan mobil aşı istasyonları ile aşı seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda kentte Isparta’da 209 bini aşkın kişiye birinci doz, 108 bin 812 kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı. Isparta’da bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 318 bin 606 oldu.
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