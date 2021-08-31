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Isparta’da 30 Ağustos fener alayı renkli görüntüler oluşturdu

Isparta’da büyük zaferin 99’uncu yıldönümü gündüz programlarında coşkulu bir şekilde kutlanırken, akşam düzenlenen fener alayında renkli görüntüler yaşandı.

ISPARTA 31.08.2021, 09:50
Isparta’da 30 Ağustos fener alayı renkli görüntüler oluşturdu

Isparta’da büyük zaferin 99’uncu yıldönümü gündüz programlarında coşkulu bir şekilde kutlanırken, akşam düzenlenen fener alayında renkli görüntüler yaşandı.

Isparta Belediyesi önünde saat 21.00’da başlayan fener alayına Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK Temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Alaya katılanlar ellerinde şanlı Türk bayraklarıyla mehteran takımı eşliğinde Mimar Sinan Caddesini takiben Isparta Valiliği önüne kadar yürüdüler. Fener alayına her yaştan vatandaş yoğun ilgi göstererek alayı alkışlarla selamladılar.

Mehteran takımı konserinin ardından geçiş töreni yapıldı. Geçiş seremonisine Isparta Motosiklet Kulübü, Davraz Off-Road Kulübü, bisikletçiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araçları katılarak vatandaşları selamladılar.

Fener Alayı komandolarının Türk bayrağını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini taşımaları ile sona erdi.

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