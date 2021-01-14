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Isparta’da 27 avukat bir araya gelerek arabuluculuk merkezi kurdu

Isparta’da bir araya gelen 27 avukat, akademisyenler ve uzman bilirkişi desteği sunan arabuluculuk merkezi kurdu. Merkezi ziyaret eden Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, iş ve ticaret hukukunun hızlı bir şekilde işlemesi açısından arabuluculuk merkezinin önemli olduğunu ifade etti.

ISPARTA 14.01.2021, 09:22
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Isparta’da 27 avukat bir araya gelerek arabuluculuk merkezi kurdu

Isparta’da bir araya gelen 27 avukat, akademisyenler ve uzman bilirkişi desteği sunan arabuluculuk merkezi kurdu. Merkezi ziyaret eden Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, iş ve ticaret hukukunun hızlı bir şekilde işlemesi açısından arabuluculuk merkezinin önemli olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı’nın yeni uygulamaya koyduğu arabuluculuk merkezleri, ceza davası dışındaki tüm hukuki süreçlerde dava açmadan uzlaşma imkânı sunuyor. 27 arabulucu avukat tarafından kurulan Isparta Arabuluculuk Merkezi, 6 Mart Caddesi’ndeki ofisinde faaliyete başladı. 27 arabulucu avukatın dışında akademisyenler ve uzman bilirkişiler Arabuluculuk Merkezi’nin bünyesinde bulunuyor.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şahlan, iş ve ticaret hukuku açısından önemli işlevi olan Isparta Arabuluculuk Merkezi’ni ziyaret etti. ITSO Heyetini, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkem Baş ile merkez ortakları karşıladı.

“Arabuluculuk önemli avantajlar sunuyor”

Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Arabulucu Avukat Ülkem Baş, ITSO heyetine merkezin faaliyetleri, sağladığı imkân ve kolaylıklardan bahsetti. Isparta Arabuluculuk Merkezi’nin ortak sayısı açısından Türkiye’de dördüncü olduğunu belirten Baş, “Arabuluculuk bir zorunluluk değil ancak çözüm üretmeyi hedefleyen bir süreç. Hukuki uyuşmazlık konularında başvuranlar açısından önemli avantajlar sunuluyor. Dava yoluna gitmek hem davacı hem davalı açısından zaman kaybına neden oluyor. Ekonomik anlamda ağır yükler getiriyor. Ticari ve kişisel sırlar alenileşiyor, mahkeme koridorlarında isminiz herkes tarafından duyuluyor. Adliyelere yapılan başvurularda atanan arabulucu ile çalışmak zorundasınız. Burada öyle yok. 27 arabulucu içerisinden seçim yapabiliyorsunuz. Karşı taraf arabulucuyu beğenmedi ise kendisi için de arabulucu seçebiliyor. Tüm vatandaşlar için ücretsiz başvuru imkânı sunuluyor. Anlaşma sonucunda ücret sözleşmesine ücret alınıyor. Dava sürecine göre daha az masraflı bir süreç” diye konuştu.

“Türk adalet sistemine de fayda getirecek bir sistem”

Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya da Arabuluculuk Merkezi’nin Isparta’ya önemli bir değer katacağını belirterek “Sadece Isparta’ya değil Türk adalet sistemine de fayda getirecek bir sistem. Adliyelerde iş yükü sıkışmış durumda. Arabuluculuk faaliyetleri çok önemli. 27 arabulucu ile bu merkezi kurduk. Bu merkezin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Isparta ticaret ve sanayisini geliştirmek istiyoruz. Merkezimizin sistemini iş dünyası ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

“Bu merkeze desteğimiz her zaman olacaktır”

ITSO Başkanı Mustafa Tutar da iş ve ticaret hukukunun hızlı ve sağlıklı işlemesinin çok önemli olduğunu belirterek “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak Arabuluculuk Merkezi’ne hayırlı olsun diyoruz. Bu faaliyetleri destekliyoruz. İş ve ticaret hukukunun hızlı ve doğru işlemesi, uyuşmazlıkların anlaşma ile çözümlenmesi iş hayatı açısından çok önemli. İşçi ve işveren ilişkilerinin doğru bir şekilde yürümesi, uyuşmazlıkların çözümlenmesi toplumsal hayat açısından da çok önemli. İş hayatı düzenli olanın aile hayatı da düzgün olur. Bu merkezin faaliyeti sonunda iki tarafta kazançlı olmalıdır. Oda olarak iş hayatına katkı sağlayacak bu merkeze desteğimiz her zaman olacaktır” dedi.
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