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Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

ISPARTA 23.04.2021, 12:58
Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören kısıtlı katılımla gerçekleştirildi. Törende İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Isparta Belediyesi’nin hazırladığı özel tırın şehir turu atmasıyla devam edecek.
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