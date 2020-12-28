Isparta’da 2020 yılında eğitim yatırımlarına 25.5 milyon TL harcandı

Isparta’da 2020 yılında eğitim yatırımlarına toplamda 25.5 milyon lira harcama yapılırken, başta okulların depreme karşı güçlendirilmesi ve yeni okul yapımı olmak üzere çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Isparta Valiliği, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsata çevirerek, il merkezi, ilçe ve köylerde toplam 112 okulda bakım ve onarım işlemi başlattı. Bu kapsamda 10 okulda güçlendirme projeleri tamamlanırken, 9 okul içinse depreme karşı güçlendirme projeleri hazırlandı. 2020 yılında yapılan eğitim yatırımlarını değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıdaki konuşmasında eğitim yatırımlarında önceliği depreme dayanıklılığı zayıf çıkan okulların güçlendirmesine verdiklerini aktaran Vali Seymenoğlu, “2020 yılında programladığımız 10 okulumuzu mali kaynak sıkıntımız olmadan tamamladık. Bugünkü toplantımızda da güçlendirme çalışmaları 2021 yılına sarkan 9 adet okulumuzla ilgili çalışmaları değerlendireceğiz. Yapım işleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaremiz birlikteliğinde yapılıyor. Bu 9 okulumuzu da 3-4 ay içerisinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz. Ayrıca 2020 yılında 2 yeni okulumuzun da inşaatını yaptık. Biri hayırsever vatandaşımız tarafından yapılıyor. Geçen gün gittik, gördük; sanırım şehrimizin en kullanışlı en modern okulu olacak. Yakında teslimini alacağız. Buradan hayırsever ailemize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın bu tür katkıları bizi gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor” dedi.

“2021 yılında 7 adet okul yapmayı planlıyoruz”

Vali Seymenoğlu, 2021 yılında 7 adet okul yapmayı planladıklarını ifade ederek, “Bunlarda da önceliğimiz anaokulları olacak. Çünkü anaokulu sayısı istediğimiz düzeyde değil. Özellikle çalışan ailelerimiz için, içinde kreş de olan anaokulları yapmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımların Isparta’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, hayırseverlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte eğitim yuvalarını tekrar yüz yüze eğitime açacağız. Onun için öğretmen arkadaşlarımızın var olan gayretlerini daha da artırarak bu süreçte bizlere destek olmasını da istiyoruz. Okullar; öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizindir. Bizim bu gayretlerimizin amacı okullarımızda eğitim öğretimin en başarılı şekilde, en kaliteli şekilde en uygun ortamda yürütülmesidir. Önümüzdeki yıllar içinde bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat-Emlak Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç, il genelinde devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirerek tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdi.