Son Dakika
Isparta’da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Isparta’da 2 hafta önce yaşadığı köyden kaybolan Mustafa Özbay’ı (57) arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor..
ISPARTA 11.12.2020, 13:15
4
Isparta’da 2 hafta önce yaşadığı köyden kaybolan Mustafa Özbay’ı (57) arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor..
Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay’ın 3 çocuğu babalarına ulaşamamaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan ekiplerin 2 haftadır bölgede yaptığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ISTUDAK) Arama Kurtarma ekipleri de katılıyor.Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak ayakkabının teki ile sürekli kullandığı battaniyesinin bulunmaması nedeniyle Özbay’ın öldürülüp, başka bir yere taşındığı şüphesini ortaya çıkardı. Bu şüphe üzerine ekipler, Özbay’ı özellikle ormanlık alanlarda arıyor. Drone, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında 14’üncü günde de herhangi bir ize ulaşılamadı.
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü