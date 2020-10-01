Isparta’da 15 eğitim kurumuna ‘Okulum Temiz Belgesi’ verildi

Isparta’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren 15 okula ‘Okulum Temiz Belgesi’ verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla şartları yerine getiren eğitim kurumlarına ‘Okulum Temiz Belgesi’ veriliyor. Bu kapsamda Isparta’da 15 okul bu belgeyi almaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Tamer Büyükküpçü ve Şube Müdürü Selçuk Karataş, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki tüm şartları yerine getirerek, ‘Okulum Temiz Belgesi’ni almaya hak kazanan 15 okula belgelerini teslim etti.