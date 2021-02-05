Isparta’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri 2 suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak, cezaevine teslim etti.

Isparta’da ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘yoklama kaçağı’ suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.S.’nin yerinin tespit edilmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri S.C.S.’yi saklandığı ikametinde yakalayarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.