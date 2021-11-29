Isparta’da 110 bin metrekarelik alana ‘Millet Ormanı’ kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız’ açıklamasının ardından, Isparta Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisi alınan 110 bin metrekarelik alanda Millet Ormanı kurma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ünikent arkasında yer alan bölge için “Millet Ormanını 2022 yılı sonunda vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

Isparta Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’81 ile 81 Millet Ormanı’ kurulması talimatı sonrasında harekete geçti. Mehmet Tönge Mahallesi üst bölümünde belediyeye ait hayvan barınağının bulunduğu bölgede 110 bin metrekarelik ormanlık alanda Millet Ormanı ve Macera Park kurulması çalışmalarına başladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ile birlikte Millet Ormanı-Macera Park kurulacak alanda incelemelerde bulundu. Millet Ormanının 2022 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilerek, Ispartalı vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Göreve başladıklarında Isparta’ya bir Macera Parkı yapma projelerinin bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bununla ilgili bir proje hazırladıklarını, fonksiyonlarını belirlediklerini, 110 bin metrekarelik bir alanı Orman Bölge Müdürlüğünden talep ettiklerini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Orman Bölge Müdürlüğümüz uygun görerek alanın tahsisini bize yaptı” dedi.

“Bölgenin uygun olduğunu düşündük”

İçerisinde uygulayacakları fonksiyonların neler olacağı yönünde çalışmalar yaptıklarını, birçok ilde örnekleri incelediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Millet Ormanı Projesi uygulamasını ortaya koydu. Bir Millet Bahçesi yapıyoruz, bu millet bahçesinden sonra da Cumhurbaşkanımız şehirlerde Millet Ormanı yapılması talimatını verdi. Biz de şu anki bölgenin buna çok uygun olduğunu düşünerek Sayın Bölge Müdürümüze bu konuyu açtık. Bölge müdürümüzde hemen bu işin projelendirilmesi ve çalışmaların başlatılmasıyla alakalı görüş alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

“2022 yılı sonunda hizmete girecek”

Alanın üniversiteye yakın, hayvan barınağı bölgesinde yer aldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Burası 110 bin metrekarelik ormanlık bir alan. Yapmak istediğimiz projeye uygun bir alan. Bölge müdürümüzle birlikte çalışmalarımızı daha üst seviyelere çekerek bir an önce 2022 yılı sonunda burayı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Çocuk ağırlıklı altyapı oluşacak. Ailelerimiz için alanlar oluşturuyoruz. Piknik alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, araç park yerlerimiz, şehri izlemek için kule, çocuklarımız için kütüphane, hobit evler gibi farklı bir çalışma yapıyoruz ve Isparta’mızın hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.

“Çok güzel bir alan”

Isparta’da güzel çalışmalara hep birlikte imza atacaklarını söyleyen Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Ormanı Projesini bu alanda uygulamayı düşünüyoruz. Sayın Başkanımızla istişarelerde bulunmak için yerinde incelemelerde bulunduk. Çok güzel bir alan, Isparta’nın önemli projelerinden bir tanesi olacak. Hayata geçirdiğimiz zaman Isparta halkı buradan çok güzel duygularla ayrılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.