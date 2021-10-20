Isparta yeni bulvarına kavuşuyor, şehir trafiği rahatlıyor

Isparta Belediyesi yolda kalan evleri, mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşarak bir bir yıkıyor, şehir trafiğini rahatlatacak alternatif ulaşım yollarını devreye alıyor, bulvarlar açıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaları tüm hızıyla süren ve stabilize çalışmaları tamamlanan, bordürleri çekilen bulvarda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bulvarda yer alan DSİ kanalı üzerinde Salim Çelik ve eşi Bağdat Çelik’e ait eski bir evin bulunduğunu ve bu evin 2019 yılında göreve geldikten sonra karşılıklı aileyle anlaşılarak yıkıldığını, ailenin mağdur edilmeden hemen yol kenarına yeni bir ev yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Evin yıkımı yapılamayınca bu bulvar yıllarca açılamamış” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden buyana yolda kalan ve problem oluşturan bu tip yapıların mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşılarak yıkıldığını ve sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “Salim amcamızın evini de yıkmak için o gün konuşmuştuk. Kendisine yeni bir ev yaptık, çok memnun oldu. Böylelikle bu yolu açabildik, kendisinin bize büyük katkısı var, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Altyapıları güçlü yolları vatandaşların hizmetine sunmaktan dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bulvarda bisiklet yolunun da olacağını belirterek bulvarda yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu an çalışmaların devam ettiği bulvarın, şehrin ihtiyacı olan en önemli arterlerden birisi olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesi Alt Geçidinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite batı kampüsü-Adliye ve üniversite batı kampüsü-Gölcük yolu arasında kesintisiz ulaşımın sağlanacağını dile getirdi. Başdeğirmen, “Bu çalışmalar, yapılan yollar, inşa edilen alt geçit birbirine bağlantılı. Üniversite istikametinden gelen araçlar bu yolu kullanarak şehrimizin üst bölgelerindeki mahallelere kesintisiz gidebilecek. Mehmet Tönge-Adliye arası 7 kilometrelik bir yol. Bu bulvarda geliş gidiş olarak 7200 metrelik bir yol. Bulvarımızın altyapılarını hazırladık, asfalt aşamasına geldik” şeklinde konuştu.

Bu çalışmalar öncesinde de bulvarda yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve diğer kurumlara ait doğalgaz, telekomünikasyon, elektrik gibi alt yapıların tamamlandığını söyleyen Başdeğirmen, “Deregümü ovasında da önemli bir yapılaşma var. Yapılaşma bitmeden bölgede altyapıyı tamamlıyoruz. Deregümü ovasında belediyemize ait tüm altyapıyı oluşturduk. Diğer kurumlarımızla da istişare ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulvarımız önünde kalan parsellerin bir bölümü boş. Belki birkaç yıl sonra inşaatlar başlayacak. İnşaat başladığında, yapılaşma tamamlandığında bu yolun ortasından geçen altyapıdan bağlantı almak için asfaltı kesmeleri gerekmeyecek. Çünkü biz parsellerin uygun yerlerine bağlantılarını çektik. Bunlar şehrimizin inşaat alanında yapılan güzel çalışmaları. Amacımız yapılan çalışmalarımızın yap-boz olmaması. Yapıldığında uzun yıllar hizmet verebilmesi. Şehrimiz çok daha güzel, altyapısı güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet edecek” görüşlerinde bulundu.