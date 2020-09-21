Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’a maske ve sosyal mesafe uyarısı

Isparta’da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayınca Vali Ömer Seymenoğlu’nun tepkisiyle karşılaştı. Vali Seymenoğlu, Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımının altına “Covid 19 salgının çok hızlıca arttığı bu günlerde örnek olmanız gerekirken maalesef kötü bir örnek olmuşsunuz” diye yazdı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Senirkent ilçesindeki bir sınavdan kent merkezine gelirken yolda mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, “Senirkent ilçemizde yapılan sınavdan dönerken yolda, mülteci olarak ülkemizde misafir olan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla karşılaştık. Kızlara voleybol, erkeklere futbol topu hediye ettik. Mutluluklarını görmeliydiniz. Allah çocuklarımızın yüzünü hep güldürsün inşallah” diye yazdı.

Vali Seymenoğlu’ndan maske ve sosyal mesafe tepkisi

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ın maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan çektirdiği bu fotoğraf Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun tepkisini çekti. Yılmaz’ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorumda bulunan Vali Seymenoğlu, “Müdür bey, çocukları sevindirmek onlarla bir arada olmak dünya da yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesidir. Ancak Covid 19 salgının çok hızlıca arttığı bu günlerde örnek olmanız gerekirken maalesef kötü bir örnek olmuşsunuz. Eminim ki, özellikle bu günlerde tekrarlamazsınız” diye yazdı.

“Çocukları görünce maskeyi unutmuşuz”

Vali Seymenoğlu’nun bu yorumuna Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, “Çocukları görünce maskeyi unutmuşuz sayın valim” diyerek yanıt verdi.