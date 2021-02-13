Isparta Valisi Seymenoğlu, Seleukeia Sidera Antik Kenti’ni inceledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Atabey ilçesi ziyareti kapsamında Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Vali Seymenoğlu Atabey ilçesi Bayat köyü sınırları içerisinde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde incelemelerde bulunarak, Kaymakam Göksu Bayram ve köy muhtarı Davut Doğan’la birlikte antik kenti gezdi.

Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor. Antik kentte 3 Nekropolis alanı bulunurken, bunlardan en korunaklı olanını Akropolisin kuzeybatı yamacındaki geniş Nekropolis oluşturuyor. Kuzey Nekropolisi olarak adlandırılan bu alanda Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait ana kayaya oyulmuş oda, tonozlu ve sanduka tipteki mezarlar bulunuyor.