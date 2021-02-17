Isparta Valisi Seymenoğlu karla mücadele çalımalarını yerinde denetledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, pazartesi günü öğleden sonra kentte etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki çalışmalarını yerinde denetledi.

Hafta başından itibaren Isparta’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla beraber Isparta İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarına başladı. Kar dolayısıyla kapanma riski olan köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerini Vali Ömer Seymenoğlu da yerinde denetleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. 24 saat aralıksız olarak görev yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda şu anda kapanan köy yolu bulunmuyor.

Ekipler kar temizliğinin yanı sıra buzlanma olaylarına karşı da yollarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor. İncelemeler sırasında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yollarda denetim yapan JandAşlarma personeli de ziyaret eden Vali Seymenoğlu personele kolaylıklar diledi.