Isparta tarımının çilek yetiştiriciliği hedefi

Isparta’da 18 yıl önce sadece 31 dekar alanda yapılan çilek üretimi bu yıl itibariyle bin 200 dekara ulaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2021 yılında uygulamak istediği çilek üretimini geliştirme projesi kapsamında üreticilerin 5 yılda toplam 26 milyon kâr elde etmesi hedefleniyor.

Isparta, yayla şartlarında örtü altı çilek yetiştiriciliğinde önemli adımlar atıyor. Son yıllarda özellikle gelir getirmesi açısından üretimi oldukça artan çilek yetiştiriciliğinin bölgede daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, gelecek yıl uygulamak istedikleri çilek üretimi geliştirme projesini anlattı.

“Üretim alanı bin 200 dekara ulaştı”

Eyüp Adıgüzel, müdürlük olarak yaptıkları araştırmalar sonucunda il genelinde çok iyi sofralık çeşidi olan ve yayla şartlarında iyi verim alınan albion çilek çeşidinin bölgeye uygun olduğunu belirlediklerini belirterek, bu çeşidin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi. Albion çilek çeşidinin pazarda ortalama kilogram fiyatının 10 TL’ye kadar satılabildiğine değinen Adıgüzel, “2002 yılında 31 dekar olan çilek üretim alanımız 2020 yılı itibariyle şu anda bin 200 dekara kadar ulaştı” dedi.

“İlk yılı masraf, kalan yıllar kâr getiriyor”

2021 yılında uygulamak istedikleri ve 5 yıl sürmesi öngörülen çilek üretimi geliştirme projesinin 825 bin lira bütçeli olduğuna değinen Adıgüzel, projenin ilk yıl, tesis ve işletme masraflarını karşılayacağını, geri kalan 4 yılda da tamamen kâr bırakacağını söyledi. Adıgüzel, “Çilek yetiştiriciliği 2013 yılından itibaren Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçesi ile köylerinde, 2015 yılında Aksu, 2016 yılında Eğirdir Sarıidris, Gönen, Atabey İslamköy, merkez Kuleönü, Senirkent merkez ve Büyükkabaca kasabalarında yapılmaya başlanmıştır. Çilek üretim projesi, köylerden kente göçünü önlemek, atıl durumdaki insan gücünü üretime katmak ve üreticilerin refah seviyesini yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. Proje üreticiler tarafından benimsenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Lakin çilek yetiştiriciliğinin devam etmesi ve bir ivme kazandırılması için desteklenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Bir dekarda 5 yılın sonunda 125 bin lira gelir bekleniyor”

İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, projenin Isparta halkının sosyoekonomik gelişimine fayda sağlayacağını düşündüklerini ifade ederek, “Bu kapsamda 5 bin 500 adet çilek fidesinin alınması hedeflenirken, bunun maliyeti 825 bin lira olarak öngörülmüştür. İlk yıl tesis kurma masrafları, toprak işleme, gübreleme, çilek fidesi, naylonu, sulama ve işçilikle birlikte 8 bin 330 lira olup, daha sonraki yıllarda sadece bin 800 liralık bir masrafla 5 yılık bir çilek tesisi bahçesi yürütülmektedir. 5 yılın sonunda çilek yetiştiriciliğinden bir dekarda 125 bin liralık gelir elde edilmesi hedeflenirken, bunun 20 bin lirası masraftır. 5 yılın sonunda bir dekardan hedeflediğimiz kâr 104 bin lira, toplamda ise 26 milyon liradır” dedi.