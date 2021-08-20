Isparta Sütçüler’de yangının yaraları sarılıyor

Isparta Sütçüler ilçesinin Çandır köyü sınırları içerisinde başlayan ve 6 gün sonunda kontrol altına alınabilen orman yangının ardından oluşan zararların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ve ilgili kurum müdürleriyle beraber Çandır’da vatandaşlarla bir araya geldi, köyde incelemelerde bulundu.

Yangının ilk gününden bu yana hep Çandırlıların yanında olduklarını ve bundan sonra da her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını bir kez daha yineleyen Vali Seymenoğlu “Ne olur; ‘Herkes ilk 6 gün buradaydı hiç ayrılmadı ama yangın bitti kamu kurum ve kuruluşları burayı terk etti.’ gibi bir düşünceniz olmasın. Burada olmasak bile birebir arkadaşlarımız zaten burada alanda çalışıyor bizler de Isparta’dan kendilerini takip ediyoruz” dedi.

"Hasarlar gideriliyor"

Öncelikli olarak vatandaşların talep ettikleri acil ihtiyaçları temin ettiklerini aktaran Vali Seymenoğlu “Vatandaşlarımız meyve fidanlarımızı sulayamıyoruz, kurumak üzere, su sistemleri yandı dediği için acil olarak hemen İl Özel İdaresi kaynaklarıyla sulama alt yapısına ilişkin borular ve diğer malzemeleri getirdik. Onları şimdi sizlere zarar ziyana göre dağıtacaklar. Evlerin yapım işini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenmiş durumda TOKİ üzerinden yapacak. Isparta Belediyesi de sağ olsun bazı evlerin hasarının giderilmesi için çalışmaya başlamış, şu anda gördüm bir kısmı bitmiş bir kısmının çatısı yapılıyor. Elektrikçiler Odası’nın bir talebi vardı. ‘Elektrik tesisatlarını biz yenileyelim’ dediler. Yani bu tür küçük dokunuşlarla hızlı bir şekilde bu zararınızı karşılamaya çalışıyoruz. Evi zarar gören ve Isparta’da konaklamak istemeyen vatandaşlarımız için konteyner getirelim dedik şu anda 5 konteynerimiz burada ve yerleştirilmiş durumda” şeklinde konuştu.

"Tesisatları değiştiriliyor"

Ardından toplantıda hazır bulunan tüm ilgililer tek tek söz alarak kurumlarının Çandır köyünde yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Isparta Elektrikçiler Ve Bobinajcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Kaya da şu anda köyde bulunan oda üyesi elektrik ekipleriyle elektrik tesisatı zarar gören tüm vatandaşların tesisat işlemlerini ücretsiz olarak karşıladıklarını söyleyerek ihtiyacı olan vatandaşların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Toplantının ardından Vali Seymenoğlu yangından zarar gören evlerde AFAD tarafından yerleştirilen konteynerlerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.