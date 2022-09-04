Isparta Melikler Yaylası’nda gökyüzü gözlem şenliğine yoğun ilgi

Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Melikler Yaylası’nda 6. Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından astronomi meraklıların bir araya geldiği şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Yenişarbademli ilçesi sınırlarındaki Melikler Yaylası’nda bir araya gelen konuklar şehrin ışıklarından uzak bir şekilde doyasıya gökyüzünü izledi. Türkiye’nin dört bir yanından astronomi meraklıların bir araya geldiği şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Gözlem şenliğine katılarak geceyi konuklarla birlikte Melikler Yaylası’nda geçiren Isparta Valisi Aydın Baruş Gökyüzü gözlem şenliğinin amacının gökyüzüne dikkat çekmek ve karanlık gökyüzünü buradan görebilmek olduğunu söyledi. Gökyüzüne meraklı olan, astronomiye meraklı olan çocuklar, gençler ve vatandaşlar için önemli bir etkinlik olduğunu hatırlatan Vali Baruş, "Burada diğer taraftan da Işık kirliliğine dikkat çekiyoruz. Şehirlerimizde hasret kaldığımız bu manzarayı böyle noktalardan gözlemleyebilmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu çerçevede Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın bir çalışması var. Antalya, Burdur ve Isparta da karanlık noktaları belirlemeye yönelik bir çalışma yapıldı ve 84 karanlık nokta belirlendi. Tabii esas hedefimiz gökyüzü gözlem parkları kurmak. Yenişarbademli Melikler Yaylası da karanlık noktalarımızdan. Amacımız buraları çocuklarımızın, gençlerimizin astronomi ile ilgili eğitim alabileceği yerler haline getirmek ve gençlerimizin gökyüzü merakını tetiklemek. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda uzay bilimlerine olan merak arttı. Türkiye’de uzaya uydu gönderen önemli ülkelerden birisi. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 8 uydumuz var. Dolayısı ile uzayda yer almamız lazım onun için de çok başarılı bilim insanları yetiştirmemiz lazım. Başlangıç noktası da burası, burada çocuklarımızı görüyorum aileleri ile birlikte gelmişler son derece sevindirici. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şenlik alanında gökyüzü gözleminin yanı sıra öğrencilere yönelik bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Baruş tarafından verildi. Şenlik sabahında ise çalışmalarıyla şenliğe katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri yine Vali Baruş tarafından takdim edildi.

Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Yenişarbademli Belediyesi, Yenişarbademli Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atabey Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TUBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün tarafından düzenlendi.