Isparta KOM’dan Mayıs’ta 15 operasyon

Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Mayıs ayında gerçekleştirdiği 15 operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayı içerisinde 15 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma’, ‘1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Muhalefet’, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’, suçlarından 16 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 20 bin dal boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 36 şişe ve 34 litre kaçak içki, 1 adet diş kalıbı, 3 adet kaplama diş ile 1 adet diş düzeltme cihazı ele geçirildi.

Öte yanan ekipler, haklarında arama kararı bulunan 15 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalanan şahıslardan 13’ü tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.