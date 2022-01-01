banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti

ISPARTA(İHA) – Isparta itfaiye ekipleri 2021 yılı boyunca 838 vakaya direkt müdahale ederek tehlikelere rağmen hayat kurtardı.

ISPARTA 01.01.2022, 11:21
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti

ISPARTA(İHA) – Isparta itfaiye ekipleri 2021 yılı boyunca 838 vakaya direkt müdahale ederek tehlikelere rağmen hayat kurtardı.

Isparta’da itfaiye ekiplerinin 2021 yılında toplamda 838 vakaya müdahale ettiğini belirten Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, aynı zamanda Isparta İtfaiyesinin bu sene olan tüm çalışmalarını detaylarıyla İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. İtfaiye olarak oldukça hareketli bir yıl geçirdiklerini söyleyen Erkan Er, Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2021 yılı boyunca, 65 ev yangını, 40 baca ve çatı yangını, 19 işyeri ve fabrika yangını, 50 araç yangını, 25 asansörde kalan vatandaşın kurtarılması, 95 su baskını, 21 intihar vakası, 3 soba zehirlenmesi, 328 hayvan kurtarma, 1 boğulma vakası, 12 arama kurtarma, 77 sıkışmalı trafik kazası, 24 mahsur kalan vatandaşa kapı açılması başta olmak üzere toplam 838 vakaya direk müdahale ettiklerini kaydetti.

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına da katıldıklarını belirten İtfaiye Müdürü Erkan Er, ‘’Bilindiği üzere bu yıl orman yangınlarımız çıktı, Manavgat yangını, akabinde Isparta’ya bağlı Sütçüler ilçesi Çandır yakını, Aydın’a bağlı Çine ilçesi Akçaova mahallesi mevkii yangını ve Burdur’a bağlı Bucak ilçesi Çobanpınar köyü yakını yangınlarına da 23 personel ve 6 itfaiye aracımızla direk müdahale yaptık ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz’’ dedi.

"Isparta itfaiyesine büyük güç oldu

Kaza ve kırımlara direk müdahale edilmesi için itfaiye araçlarına eklenen malzemelerin öneminden bahseden Er, "Araçlarımıza açma kesme, ayırıcı ram ve elektrik jeneratörü olarak hibe malzemeler eklenerek başkanımız tarafından tarafımıza kazandırıldı, bu da bizim Isparta itfaiyesine büyük bir güç oldu, şu anda araçlarımızda hiçbir eksiğimiz bulunmamaktadır’’ ifadelerine yer verdi.

Isparta itfaiyesinin yıllardır sorunu olan telsiz sorununun çözüldüğünü söyleyen Er, "7-8 yıllık sorunumuz olan telsiz sorunumuz 20 Aralık’ta sona ermiştir. Şu anda Türkiye’nin yüzölçümü olan 783 bin 562 kilometre karede çeken telsizlerimiz, 20 Aralık’ta Isparta İtfaiyesi bünyesine kazandırılmıştır. Aynı zamanda bu telsizin özellikleri Türkiye’nin her yerinde çektiği, iletişim sağladığı gibi büyük depremlerde ve felaketlerde de iletişimimizin kopmamasını sağlamaktadır’’ ifadelerine yer verdi. Halkın güvenliği için 7/24 görevde olduklarını söyleyen Isparta İtfaiyesi ekipleri, "Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, kazasız ve yangınsız günler diliyoruz" diyerek herkese teşekkür etti.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8