Isparta genelinde seçim güvenliği için toplam 237 ekip ve bin 865 kolluk personeli görevlendirildi

Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin ve seçim günü dikkat edilmesi gereken konuların görüşüldüğü güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Isparta valisi Aydın Baruş başkanlığında, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili olarak alınan güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantı, valilik binası gül toplantı salonunda gerçekleştirildi. Isparta’da 328 bin 107 seçmenin oy kullanacağını açıklayan Baruş, alınan önlemleri sıraladı. Toplantıya; Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Isparta İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük katıldı.

Isparta ili genelinde bin 83 sandık kurularak seçmenin oy kullanabileceğini dile getiren Vali Baruş, 13 seyyar sandık ile ikamete gelen görevliler aracılığıyla vatandaşın serbestçe oy kullanabileceğini belirtti. 14 Mayıs Pazar günü il genelinde alınacak tedbirleri açıklayan Vali Baruş, “Vali yardımcımızın koordinesinde seçimle ilgili tüm gelişmeleri takip etmek üzere İl Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Seçim bölgelerinde görevli kolluk kuvvetleri arasındaki irtibatı sağlamak üzere ise emniyet ve jandarma birimlerinde Kriz Merkezi oluşturulmuştur. Seçimlerle ilgili ilimizde geçmiş yıllara ait olaylar ve ilimizle ilgili olası güncel risklere göz önüne alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgeleri esasıyla İl Seçim Güvenlik Planları hazırlandık. Seçim güvenliğine ilişkin il genelindeki planlanan tedbirleri teyit etmek ve ilave tedbirleri değerlendirmek üzere Valiliğimiz koordinesinde 4 ayrı toplantı yaptık. Isparta genelindeki 149 Plaka Takip Sistemi (PTS), 590 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 3 (Mobil-PTS) ile sandık alanı ve çevresinde bulunan kameraların çalıştıkları teyit edildi. Seçmenlerin Pazar günü sandıklara sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için özel halk otobüslerinin 06.30-24.00 saatleri arasında seferlerine devam etmesi hususu planlandı. Her türlü toplumsal olaya karşı il genelinde yeteri kadar kolluk kuvveti belirlendi ve takviyeleri de planlanmıştır. Isparta genelinde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında toplam 237 ekip ve bin 865 kolluk personeli görevlendirildi” dedi.

Seçim günü sandık çevresinde özel tedbirler alındığını açıklayan Baruş, “Sandıkların taşınması, görevli personelin intikali için sandık alan ve çevresinde oluşacak parklanma ihtiyacına dair alanlar belirlenmiş, ulaşım ve erişim kolaylığı için gerekli düzenlemeler seçim kurulu başkanlıklarıyla da istişare edilerek planlandı. Ayrıca sandık kurulu başkanlarının seçimle ilgili ilave taleplerini almak ve ivedilikle yerine getirmek üzere emniyet ve jandarma görevlileri koordine edildi ve irtibatlandırıldı. Sandık alanlarındaki kamera/aydınlatma sistemleri, özellikle ilçe seçim kurulunun görev yapacağı binalarda jeneratör ihtiyaçları tespit edilerek faal duruma getirilmeleri sağlandı” şeklinde konuştu.

14 Mayıs Pazar günü yasak olan davranışlar

Konuşmalarına seçim günü yasak olan davranışları açıklayarak devam eden Vali Baruş, ”Hileli faaliyetlerde veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek sandık kurullarının toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani olmak yasaktır. 13 Mayıs saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapmak veya bu maksatla yayınlarda bulunmak veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı vs. suretle propaganda yapmak veya asılsız şayialar çıkarmak seçim kanununa göre yasaktır. 13 Mayıs saat 18.00’den sonra konutlara iş yerlerine veya taşıtlara, partilere veya adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asmak veya yapıştırmak, seçmenlerin bir köy veya bir mahalleden veya bir meskûn mahalden veya sair yerlerden sandık yerine gelmelerine mani olmak, seçim günü, sandık seçmen listesinde kayıtlı olan seçmenin, sandığın konulduğu bina, yapı veya bunların müştemilatına girmesine veya oy kullanmasına, kanuna aykırı biçimde engel olmak, oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmamak veya herhangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek, Seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs etmek, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs etmek yasaktır" ifadelerini kullandı.

Medya mensuplarının sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbest olduğunu hatırlatan Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler. Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır. Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır. Ancak sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün dışındadır.”