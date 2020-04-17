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Isparta'da Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

ISPARTA’DA EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Isparta'da Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

ISPARTA’DA EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

17 Nisan 2020 Cuma 10:10
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Isparta'da Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Isparta’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’de saat 05.00 sıralarında Cuma Pazarı istikametinden gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 32 AP 011 plakalı araç, park halinde bulunan Durmuş K.’ye ait 07 GZN 71 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 32 AP 011 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ve araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetsiz ve 180 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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