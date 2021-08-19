Isparta Belediyesi’nden Yukarı Gökdere köyüne oyun parkı

Isparta Belediyesi, Eğirdir ilçesinin Yukarı Gökere köyüne çocuk oyun parkı yaptırdı.

Isparta Belediyesi, kent merkezindeki hizmetlerinin yanı sıra köylerde de çocukları sevindiriyor. Bu kapsamda Eğirdir ilçesi Yukarı Gökere köyüne çocuk oyun parkı yaptırıldı.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı, “Başkanım siz Isparta’nın yanı sıra köylerle de uğraşıyorsunuz. Köyümüze bir çocuk parkı yaptırdınız, özellikle sizlere çocuklarımızın selamını getirdim. Çocuklarımız sizi parka bekliyorlar” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, Büyükşehir belediyeciliğinin, büyük şehir olmadan nasıl yapıldığını gösterdiğini kaydeden Muhtar Sarı, Isparta’yı yakından takip ettiklerini dile getirdi. Sarı, “Isparta’nın çehresi sizlerle değişti. En basiti kavşaklarda trafik anlamında yapılan çalışmalar. Bu zamana kadar niye böyle bir çalışma yapılmadı. Bu trafiği hiç mi düşünen olmadı. Bir şeye el atıldığında, bu iş olsun dendiğinde, bu işler oluyormuş” diyerek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

“Çocuklar bizim geleceğimiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de küçük bir çalışmayla oyun parkının yapılması ve bundan dolayı da çocukların mutlu olmasının kendilerini de sevindirdiğini aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Yaptığımız çocuk parkında oynayan çocuklarımızın mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Talep doğrultusunda köyümüze bir oyun parkı kurduk. Yetişebildiğimiz kadar ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, bu çalışmaları yaptıkça bizlerde mutlu oluyoruz. Isparta’mızın taşı toprağı, 204 köyü, 9 beldesi, 12 ilçesi, şehrimizin merkezi ile birlikte insanlarımız bize verilen imkanlardan istifade etmek durumunda. Önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyeti ve hayat şartlarından daha güzel yerlere gelebilmek” diye konuştu.