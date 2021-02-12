banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı

Isparta Belediyesi’nden özel halk otobüslerine Covid-19 desteği

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, pandemi sürecinde zor günler yaşayan kooperatiflerinin 2020 yılı için otobüs başı çalışma ruhsat bedellerinin silinmesinden dolayı teşekkür etti.

ISPARTA 12.02.2021, 11:28
3
Isparta Belediyesi’nden özel halk otobüslerine Covid-19 desteği

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, pandemi sürecinde zor günler yaşayan kooperatiflerinin 2020 yılı için otobüs başı çalışma ruhsat bedellerinin silinmesinden dolayı teşekkür etti.

Isparta Belediyesinin şubat ayı meclisinde Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin Covid-19 dolayısıyla 2020 yılı çalışma ruhsat bedellerinin alınmaması yönünde karar alınmıştı. Karar AK Parti ile bağımsız meclis üyelerinin evet oyu ile meclisten geçmiş ve 2020 yılı için araç başına alınması gereken ve tahakkukları yapılan KDV dahil 6 bin 600 lira yıllık çalışma ruhsat bedellerinin ve işlemiş olan gecikme faizlerinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Bu gelişme sonrasında Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

Sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar hizmet verdiklerini, önemli bir kamu hizmeti sunduklarını söyleyen Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Covid-19 sürecinde etkilenen esnaf guruplarından birisi olduklarını söyledi. Yapmış oldukları iş gereği maliyetli bir sektör içerisinde olduklarını söyleyen Daşdöner, “Pandemi sürecinde mazot alamadığımız, durma noktasına geldiğimiz anlar dahi oldu. Ancak çok şanslı bir esnaf gurubuyuz, sizin gibi esnaf dostu bir belediye başkanı ile çalışıyoruz. En dara düştüğümüz anlarda bize el attınız, o müşkül durumlarda bizi kurtararak, bir yıldır toplu taşımanın aksamadan devam etmesini sağladınız. Bu konuda çok müteşekkiriz, esnaflarımız bu konuda çok rahatlama hissediyorlar. Bu süreçte hizmet aksamasın, devam etsin diye çaba gösterdik. Bu süreci sizlerle beraber götürüyoruz. Her dara düştüğümüzde bizlerin yanında oldunuz. Çok şanslıyız, sizin gibi bir belediye başkanı ile çalışıyoruz. Temsil etmiş olduğum 157 esnafım, 250 çalışanım adına bizi batmadan ayakta durmamızı sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“Esnafımızın, vatandaşlarımızın borçlarını öteledik”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, son bir yıldır Covid-19 dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de zor günler geçirdiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Bizim öyle bir liderimiz var ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya örnek olan, her türlü desteği vererek yürümeye devam ediyor. Bizlere vermiş olduğu imkanlar, izinler dahilinde esnafımıza, sizlere destek verdik. Sizlerde ‘desteğe ihtiyacımız var’ deyince bizde bunları yaptık. Geldiğimiz günden bu yana sizlerle beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımız salgın hastalık dönemi için kamu kurumlarının, belediyelerin kira almayabileceğini belirterek ‘kira paralarını almayabilirsiniz, indirim yapabilirsiniz, yıllık kira artışlarını yapmayabilirsiniz, borçları öteleyebilirsiniz’ diyerek bilgiler aktarıldı, yetkiler verildi. Bunun içinde belediyemizin binalarında, dairelerinde, işyerlerinde kiracı olan vatandaşlarımızın kiralarını almadık. Bu yıl içerisindeki kira artışlarını yüzde 1 yaptık. Borcu olan esnafımızın, vatandaşlarımızın borçlarını öteledik. İlk etapta bazı iller 2-3 ay derken, biz 6 ay birden öteledik. Gereken her türlü yardım ve desteği bize verilen yetkiler dahilinde yaptık” dedi.

“Bize olan kira borcunuzu, devletimizin bize verdiği yetkiyle almadık”

Özel halk otobüsleri kooperatifine verilen desteğin devletin verdiği yetki dahilinde gerçekleştirildiğine değinen Başdeğirmen, “Sizler bizim için önemlisiniz, vatandaşlarımıza hizmet ediyorsunuz. Çok masraflı ve meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Normal bir esnaf olsaydınız, işyerinizi kapatabilir ve açmayabilir, günlük cari giderlerinizi kısmış olurdunuz. Ancak sizler vermiş olduğunuz hizmet şekliyle işyerinizi kapatmanız diye bir şey olamaz. Hangi şartta olursa olsun, sizler otobüslerinizi çalıştırmak zorundasınız ve çalıştırdınız. Bizde sizlerin bize olan kira borcunuzu, devletimizin bize verdiği yetkiyle almadık. Bizler bu zor günlerde sizlerin yanındayız ve her zamanda olmaya devam edeceğiz. Bugünleri hep beraber aşacağız ve en güzel hizmetleri beraberce vermeye devam edeceğiz. Sizler dirayetli olun, geleceğe umutla bakın. Şuna inanın ki, ülkemizin geleceği çok parlak, çok hızlı bir gelişme içerisindeyiz. Allah’ın izniyle dünyada 17. büyük ekonomiye sahip olan Türkiye, yakın zamanda ilk 10’a girecek diye bende umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedefi budur. Bu hedefin çok uzak olmadığını görüyorum. Çok daha güzel günlerde de yüce Rabbim sizlerle birlikte şehrimize hizmet etmeyi bize nasip etsin. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16