Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Isparta Belediyesi, başkan Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcılarının adına kullanarak "Çocuklar için giyim yardımı topluyoruz" diyerek vatandaşların dolandırıldığı konusunda halkı uyardı.

Yapılan açıklamada " Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve belediye başkan yardımcılarımızın isimleri kullanılarak vatandaşların telefonla arandığı ‘çocuklar için giyim yardımı topluyoruz’ ve buna benzer cümlelerle maddi yardımda bulunulmasının istendiği öğrenilmiştir.Gerek Isparta Belediyesi gerek Belediye Başkanımız ve başkan yardımcılarımız tarafından hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir ad altında yardım talebinde bulunulmamaktadır.Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile başkan yardımcılarımız adına talepte bulunan kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.