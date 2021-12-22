banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması

Isparta Belediyesinde 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Isparta Belediyesinde çalışan 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk toplantıda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt bir araya geldi. Toplu sözleşmede iki taraflı olarak en iyiyi ve doğruyu bularak karar vereceklerini söyleyen Başdeğirmen, “Mesai arkadaşlarımızın mağdur olmayacağı bir karar alacağız” dedi.

ISPARTA 22.12.2021, 14:55
Isparta Belediyesinde 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Isparta Belediyesinde çalışan 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk toplantıda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt bir araya geldi. Toplu sözleşmede iki taraflı olarak en iyiyi ve doğruyu bularak karar vereceklerini söyleyen Başdeğirmen, “Mesai arkadaşlarımızın mağdur olmayacağı bir karar alacağız” dedi.

Isparta Belediyesinde görev alan 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiği günden itibaren belediye personeline tüm haklarını ödediğini belirten Belediye-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt, “Gerçekten Isparta’ya yakışan bir belediye başkanına sahibiz” dedi.

Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiği günden itibaren işçilerin tüm haklarının ödendiğini belirten Belediye-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt, “244 temizlik işçimizin taşerondan kalan alacakları da ödendi, önceki toplu sözleşmeye harfiyen uyuldu” diye konuştu. Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiği günden buyana işçi alacakları üzerinde hiçbir kesinti yapmadığını söyleyen Kurt, “Başkanımız tüm ücretlerimizi ödemiştir. Tüm arkadaşlarımız memnun. Ayrıca hukuk büromuzda devam eden yargı alacakları, avukatların alacakları, dosya masraflarının tamamı ödenmiştir” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hem Isparta’ya yaptığı hizmetler hem de belediye personelinin tüm haklarını ödemesi konusunda teşekkür eden Cemal Kurt, “Gerçekten Isparta’ya yakışan bir belediye başkanına sahibiz” dedi. Çok büyük bir aile olduklarını aktaran Kurt, “Başkanımıza hem Isparta’ya yaptıkları hizmetlerden hem de arkadaşlarımıza davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplu iş görüşmelerinde ilk olarak kadrolu personelin idari konularının, ardından da ücretlerinin ele alınacağını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Personelimizin mağdur olmayacağı bir karar alacağız” görüşlerinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, göreve geldiklerinden buyana personelin hiçbir haklarını aksatmadıklarını söyleyerek, “Isparta Belediyemizde hiçbir zaman hak zayiatı olmamıştır. Çalışanlarımız her zaman hak ettiği parayı almıştır. Biz nasıl hak edilen parayı vermek için mücadele veriyorsak, mesai arkadaşlarımızın da aldıkları parayı hak etmeleri için çalışmalarını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Belediye çalışanlarının 1 lirasını eksik vermedikleri gibi, haklarını sonuna kadar ödediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hiç kimsenin alacağını bırakmadık. Allah’ın izniyle paramız var ödüyoruz. Kimseye borcumuz yok. 244 işçimizin yıllar öncesinden gelen alacaklarını ödedik, hukuki süreçlerden doğan alacakları ödedik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını belediye personeline de yansıttıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Ne özlük ne sosyal haklarında ne de alacaklarında; hakları ne varsa harfiyen verdik” ifadelerini kullandı. Başdeğirmen, “Bizler Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı neyse, onu uyguluyoruz. Personelimize yapmış olduğumuz bu çalışmalarda gönül belediyeciliğimizin içerisine giren konular. Kıyafetlerinden, yemeğine her şeyin en iyisini sunuyoruz. Yapılacak olan toplu görüşmede tek taraflı değil, en iyiyi en doğruyu bularak karara varacağız. Bizlerde mesai arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz” görüşlerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen ile Belediye İş Sendikası arasında yapılacak görüşmelerin ardından kadrolu personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza altına alınması bekleniyor.

Diğer taraftan Başkan Başdeğirmen’in gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi de vardı. Döviz ve altın kurundaki yükselişin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketiyle tersine döndüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, “Piyasadaki olumsuz gelişmeler Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu müdahalelerle normale dönmeye başladı. Burada ayrıca stokçuluk, fahiş fiyat ayrı bir konu. Dövizle oynamak ayrı bir konu. Ülkemize zarar vermek için çalışan içeride ve dışarıda hainlik yapan birçok insan var. Devletimiz de buna karşı tedbirlerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili yaptığı girişimlerde Allah’ın izniyle her şey normale dönmeye başladı. Bundan sonrada daha iyi hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar hiç olmamış bir artışla asgari ücret açıkladığını, asgari ücrete yapılan tarihi zammı ‘1-2 saat içerisinde eridi’ diye eleştirenlere yanıt veren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Fahiş fiyata, stokçulara bir şey söyleyemeyen, 4.250 lira olan asgari ücrete 2 saat sürdü diyebilecek kadar aciz hale düşüyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8