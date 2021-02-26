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Isparta Belediyesi Spor Kulübü haltercilerinin hedefi Gençler Dünya Şampiyonası

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Haltercilerinden Fatma Gül Çevik ile yine halter sporcusu Hicran Bütün, 21-31 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan’da yapılacak Gençler Halter Dünya Şampiyonasına katılma yolunda, 1 Mart’ta Konya’da başlayacak olan Milli Takım kampına katılacak ve takım seçmelerinde yer alacak.

ISPARTA 26.02.2021, 15:11
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Isparta Belediyesi Spor Kulübü haltercilerinin hedefi Gençler Dünya Şampiyonası

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Haltercilerinden Fatma Gül Çevik ile yine halter sporcusu Hicran Bütün, 21-31 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan’da yapılacak Gençler Halter Dünya Şampiyonasına katılma yolunda, 1 Mart’ta Konya’da başlayacak olan Milli Takım kampına katılacak ve takım seçmelerinde yer alacak.

Hedefini Suudi Arabistan’da düzenlenen Gençler Halter Dünya Şampiyonası olarak belirleyen sporcular, antrenörleri Ferit Şen ve Gamze Şen eşliğinde çalışmalarını Işıkkent Spor Salonunda sürdürüyor.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Ali Şenol, 87 kg’da Fatma Gül Çevik ve +87 kg’da mücadele edecek Hicran Bütün’ü Milli Takım Kampı öncesinde, çalışmalarını sürdürdükleri Işıkkent Spor Salonu’nda ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette ayrıca geçen günlerde online olarak yapılan Kahramankazan Belediyesi 2.Geleneksel Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Fatma Gül Çevik ve 3.olan Hasan Eren Akbulut’un başarılarından dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.

Fatma Gül Çevik ve Hasan Eren Akbulut’un almış olduğu başarılı sonuçlarla göğüslerinin kabardığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Bu sonuçlar bizi onurlandırdı. Sporcularımız her bir basamağı en güzel şekilde geçecekler. Sporcularımızı, hocalarımızı kutluyorum” dedi.

Halterciler Fatma Gül Çevik ve Hicran Bütün’ün dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı söyletip, Türk Bayrağını dalgalandıracaklarına olan inancını kaydeden Gözgün, “Arkadaşlarımıza bu yolda başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. Gözgün, “Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda belediyemiz bünyesinde Gençlik Spor Müdürlüğümüz kuruldu. Başkanımızın talimatlarıyla gençliğimizin yapacağı her türlü spor faaliyetinde onlarla birlikteyiz” şeklinde konuştu.

Isparta Belediyesi ve Başkan Şükrü Başdeğirmen’in her zaman sporcuların yanında olduğunu belirten Meclis Üyesi Mehmet Ali Şenol da, “Sporcularımız göğsümüzü kabarttı, siz bizim geleceğimizsiniz. Geleceğimize umutla bakabilmemiz için sporcular yetiştirmemiz lazım. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olduğu müddetçe sırtınız yere gelmez, destekler devam eder. Kendinizi geliştirin, geliştirmeye devam edin, sizlere ihtiyacımız var” görüşlerinde bulundu.

Halter Antrenörü Ferit Şen de, iki yıldan buyana Isparta Belediyesi Spor Kulübünün halter antrenörlüğünü yaptığını söyleyerek, “Şu an 8 sporcumuz var. Fatma Gül Çevik, iki ay sonra Suudi Arabistan’da yapılacak olan Gençler Halter Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Hicran Bütün kardeşimiz de aynı şekilde Isparta Gençlik Spor adına hazırlıklarını sürdürüyor. Yine Hasan Eren Akbulut’ta şu anda Ankara’da ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Eğitim Merkezinde hazırlıklarını sürdürüyor. Isparta Belediye Spor Kulübüne verdiği katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyoruz, hiçbir eksiğimiz olmuyor” diye konuştu.
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