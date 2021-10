Isparta Belediyesi orman yangınında zarar gören Çandır’da 5 ev daha yapılıyor

Isparta Belediyesi Çandır’daki orman yangını esnasında evi zarar gören ve tamamen kullanılamaz hale gelen evleri yeniliyor. Bugüne kadar 6 evi tadil eden, 2 evi sıfırdan yapan belediye, şimdide 5 evin daha yapımını üstlendi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 oda ve 120 metrekareden oluşacak evlerin, iş insanları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye öncülüğünde yapılarak anahtarlarının vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Isparta Belediyesinin yapmış olduğu 6 evin tadilatı ve iki yeni ev yapımının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yine bölgede evleri tamamen yanan 5 vatandaşa ait evlerin de belediye öncülüğünde hiçbir ücret alınmadan yapılarak mülk sahiplerine anahtarlarının teslim edileceğini söyledi. Verandası ile birlikte 120 metrekare ve 3 odadan oluşacak evlerin yapımlarına başlanıyor.

Belediyenin yapmış olduğu yeni evleri ve tadilattan geçen yapıları inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evi hasar gören ve evleri tamamen yanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten ve Allah’ın böyle acılı günleri bir daha yaşatmaması temennisinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Ülkemizin bir çok yerinde bu acıları yaşadık. Çok şükür o günler geride kaldı. O acıları, afeti yaşarken ormanlarımız, içerisinde birçok canlımız yandı telef oldu. Yangında evlerimiz, ahırlarımız yandı. Bu afetten kurtulmak için devletimiz var gücüyle mücadelesini verdi, bunu hepimiz burada gördük. Her ne kadar art niyetli insanlar ‘yangını söndürmede aciz kaldık’ dese de bizler hiçbir zaman aciz kalmadık, Allah’ın izniyle de bu yangınlardan en kısa sürede kurtulmak için mücadeleyi vererek söndürdük. Yangınlar söndürüldükten sonra da devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Yangın anında her türlü desteği verdiği gibi yangından sonrada her türlü desteği vermeye devam ediyor. Tesellimiz ölü ve yaralımızın olmaması” dedi.